Gericht erkennt 2,5 Mio. Euro an Forderungen an

Das Gericht merkte zudem an, dass den anerkannten Gesamtforderungen von 2,507 Millionen Euro keine „relevanten Vermögenswerte“ gegenüberstehen. In einer Meldung des alpenländischen Kreditorenverbandes heißt es: „Innerhalb des Vereines kam es in der Vergangenheit im Zusammenhang mit undurchsichtigen Vertragsverhältnissen zu hinterfragenswerten Vermögenstransfers, welche bislang nicht aufgeklärt werden konnten.“