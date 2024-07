Bulls mit neuem Trainer um Wiedergutmachung

Radomir Mijanovic begann seine Karriere als Assistent unter Trainer-Legende Zmago Sagadin beim slowenischen Traditionsverein Olimpia Laibach. Dort konnte er bereits früh Erfahrungen auf höchstem europäischem Niveau in der Euroleague sammeln. Nach ersten Stationen in Slowenien und Polen war er 2012 erstmals in Österreich tätig, legte mit seiner Arbeit in Güssing den Grundstein zu den Erfolgen der kommenden Jahre der späteren Meistermannschaft. Danach verschlug es ihn nach Fürstenfeld, wo er unter sehr herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die steirischen Panthers stabilisieren konnte.