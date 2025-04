Sturm stellt sein bislang größtes Projekt vor

Nach intensiver Suche hat der SK Sturm in Graz-Puntigam den perfekten Standort für sein neues Trainings- und Nachwuchszentrum gefunden. Das Grundstück am ehemaligen Golfplatz wird je zur Hälfte von der Stadt Graz und Sturm angekauft. Die jährliche Pacht, die Sturm für die Nutzung des Grundstücks zahlt, fließt künftig als Subvention an den Verein zurück.