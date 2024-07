Buhrufe gegen den umstrittensten Olympioniken

Nicht im Olympischen Dorf

Am Samstag spielte Van de Velde mit seinem Partner Matthew Immers gegen die Italiener Adrian Carambula und Alex Ranghieri. Während manche Fans bei Punktgewinnen klatschten, waren auch immer wieder Buhrufe zu hören. Die beiden Niederländer mussten sich letztendlich knapp mit 1:2 in Sätzen geschlagen geben. Auf eigenen Wunsch wohnt der verurteilte Sexualstraftäter übrigens nicht im Olympischen Dorf. Stattdessen ist er in einer separaten Unterkunft in Paris untergebracht.