Zweiter Dopingfall bei den Olympischen Spielen

Die nigerianische Boxerin Cynthia Ogunsemilore ist der zweite Dopingverdachtsfall bei den Olympischen Spielen in Paris. Ein am Donnerstag vorgenommener Test habe ein positives Ergebnis auf das verbotene Diuretikum Furosemid ergeben, teilte die Internationale Test-Agentur (ITA) in der Nacht auf Sonntag mit.