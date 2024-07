GAK entgeht Blamage bei Velden nur hauchdünn

So konnte der GAK die große Blamage gerade noch verhindern und rettete sich in die Verlängerung. In der Tio Cipot nur die Latte traf (96.), zwei Minuten später Michael Cheukoua knapp verzog, Romeo Vucic am Kärntner Goalie scheiterte (110.), Cheukoua erneut nur Aluminium traf (111.). Und der Stürmer versenkte Sekunden vor dem Ende den Ball gar aus einem Meter nicht! So ging es auch noch ins Elferschießen. Da versagten einigen die Nerven – unter anderen Cheukoua sowie Gantschnig. Doch als sechster roter Schütze behielt Frieser die Nerven und schoss GAK doch noch in Runde zwei!