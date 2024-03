Erwin Wurm mit großem Josef-Krainer-Preis geehrt

Die Wiener Albertina richtet Erwin Wurm übrigens zu seinem 70er ab 13. September eine umfangreiche Ausstellung aus. In der Steiermark kann man sein „Fat Car“ und sein „Fat House“ im Skulpturenpark in Premstätten bestaunen, das Regierungszimmer in der Burg ziert seine Pullover-Skulptur, im Museum des Stift Admont befinden sich Abbildungen seiner „One-Minute-Sculptures“, und wenn alles gut geht, könnte irgendwann auch im Grazer Stadtteil Reininghaus sein auf der Schnauze stehender Lkw, der es ja zu Biennale-Ehren in Venedig gebracht hat, sein endgültiges Zuhause finden.