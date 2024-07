Unfälle mit E-Bikes: Zwei Schwerverletzte in Tirol

Tiroler in Innsbruck gestürzt

Ebenfalls mit schweren Verletzungen endete ein Sturz auf einem unbefestigten Forstweg für einen 54-jährigen Einheimischen. Der Mann war gegen 21.30 Uhr in Innsbruck unterwegs, als er in ein Schlagloch gefahren war und zu Sturz kam. Er wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht.