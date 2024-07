Spa wird zur letzten Chance für Sergio Perez

Die Luft für Sergio Pérez wird bei Red Bull Racing immer dünner. Und das liegt nicht an der Höhendifferenz von knapp 100 Metern auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, auf dem am Sonntag der letzte Formel-1-Grand-Prix vor der Sommerpause ansteht. Vielmehr brachte sich der Mexikaner in den letzten Monaten mit etlichen Fehlern selbst in die Bredouille, könnte bei den „Bullen“ vor dem Rauswurf stehen.