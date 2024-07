Perez kurz vor RB-Aus? Jetzt spricht Verstappen

Gespräch um Perez-Zukunft

Im Kampf um die Konstrukteurs-WM könnte Vizeweltmeister Perez zum entscheidenden Faktor avancieren. Der Mexikaner schaffte es seit bereits sieben Rennen nicht mehr in die Top 6, in Ungarn verbesserte er sich nach einem Qualifying-Crash dank einer guten Strategie aber noch um neun Positionen auf Platz sieben. Seine Zukunft beim Austro-Rennstall entscheidet sich nach dem kommenden Wochenende in Belgien, dem letzten Rennen vor der Saisonpause. „Am Montag nach Spa fliege ich nach England und bespreche mit (Teamchef Christian) Horner die Vorgangsweise“, sagte Marko.