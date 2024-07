1. Freies Training in Belgien – ab 13.30 Uhr LIVE

Red Bull mit Max Verstappen und Sergio Perez will in Belgien zurückschlagen. Vor dem Grand Prix auf dem Traditionskurs in Spa scheint McLaren den schnellsten Boliden zu haben. „Wir sind hinter McLaren, aber relativ knapp“, schätzte Marko die derzeitigen Kräfteverhältnisse ein. Das Team müsse nun mehr arbeiten, es müsse mehr kommen. „Bei McLaren sind beide Fahrer saustark. Auch das Auto ist top, wurscht bei welchen Temperaturen und mit welchen Reifen.“