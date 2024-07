Montur-Depot in der Hofburg droht die Zerstörung

Er wird sich bald mit dem Plan der Republik, dem Eigentümer der Hofburg, befassen müssen, das „Montur-Depot“ in eine Sicherheitszentrale für die Präsidentschaftskanzlei zu verwandeln. Das würde dann wohl die Zerstörung von Räumlichkeiten bedeuten, die es so auf der ganzen Welt kein zweites Mal mehr gibt. Ein „Ensemble, das Einblick in die sonst kaum dokumentierte Lebensrealität der höfischen Dienerschaft bietet: die Livree-Garderobe der Angestellten des Obersthofmeisteramts. Hier wurde um 1890 eine selbsttragende zweigeschoßige Eisen-Stahl-Konstruktion mit umlaufenden Garderobenkästen und luftdurchlässigen Gitterrostböden geschaffen, die ein außergewöhnliches Beispiel früher Industrie-Innenarchitektur ist“, schreiben Denkmalbeirats-Mitglieder Artur Rosenauer und Andreas Nierhaus über das bis zur letzten Fliese noch ganz originale Raumwunder.