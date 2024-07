Wohnung hat 30 Grad, aber Klimaanlage ist verboten

Seit mehr als fünf Jahrzehnten wohnt Ursula Recker (68) in Linz-Urfahr, doch in den vergangenen Jahren wurde es immer schlimmer. Bei einem Lokalaugenschein der „OÖ-Krone“ zeigte das Thermometer 30 Grad – in der Wohnung wohlgemerkt. Alle Abkühlungsmaßnahmen schlugen fehl. „Deshalb hab ich bei der GWG angefragt, ob ich eine Klimaanlage einbauen darf. Das wurde aber abgelehnt“, sagt die rüstige Rentnerin.