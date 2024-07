80-Jähriger zündete unabsichtlich Schießstand an

Schwerer Vorfall im Jahr 2018

Solche Explosionen sind alles andere als harmlos: Am 1. Februar 2018 war in der Schießanlage in Viecht in der Gemeinde Desselbrunn ein Feuer ausgebrochen, als zwei Sportschützen gerade dabei waren, ein Gewehr einzuschießen. Ein 50-Jähriger aus Eberstalzell starb, sein Kollege (62) wurde schwer verletzt.