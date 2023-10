Benzinbruder & Aussteiger: Roland Düringer ist 60

In den 2000ern verabschiedete sich der Schauspieler und Kleinkünstler langsam von seinem Image als Benzinbruder und brachialer Wuchtldrucker, ließ Konsumkritik in seine Programme einfließen („Düringer ab 4,99“, 2006) oder lud ab 2010 zu Vorträgen, die als Trilogie („Ich - Ein Leben“, „Wir - Ein Umstand“, „Ich - Alleine?“) angelegt waren. Zudem äußerte er sich immer wieder in Wutbürgermanier, ließ sich später einen Ziegenbart wachsen und versuchte sich öffentlichkeitswirksam als Aussteiger samt minimalistischem Lebensstil „wie in den 70ern“, indem er auf Handy, Fernsehen und Konto verzichtete und in einen Wohnwagen zog.