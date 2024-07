Wenn das Hotelbett voller Wanzen ist. . .

Juristin Birgit Auner und das gesamte Konsumtenschutz-Team der Arbeiterkammer Steiermark können über Langeweile nicht klagen. Im Vorjahr waren es in Mai, Juni und Juli 530 Beschwerden oder Ersuchen um Interventionen, die bei ihnen eintrafen, heuer sind es im selben Zeitraum 700. „Und das, obwohl die richtig heiße Zeit der Streiks schon davor war“, so Auner. Und: „Der Sommer mit der Hauptreisezeit kommt ja gerade erst in die Gänge. . .“