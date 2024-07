Wanderin von Mountainbiker sexuell belästigt

Der Vorfall am Knittelfelder Hausberg Steinplan hat sich schon am Sonntag ereignet: Eine 59-jährige Steirerin wurde am Rückweg von ihrer Tour von einem Mountainbiker angesprochen. Es entspann sich ein an sich noch harmloser Smalltalk, bei dem der Mann angab, dass er die Frau schon einmal in Spielberg gesehen habe.