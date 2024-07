Experten raten Kunden zu Vertragsprüfung

Kalifornisches Recht

Laut Philipp Zumbo von der Anwaltssozietät Taylor Wessing finden sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von CrowdStrike nicht nur umfangreiche Haftungsausschlüsse, sondern auch die Vereinbarung, dass kalifornisches Recht angewendet wird und ausschließlich kalifornische Gerichte zuständig sind. Ob dies wirksam vereinbart worden sei, sei wieder in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen, so Taylor Wessing in einer Pressemitteilung.