1000 strahlende Frauen, Geburtstagskind im Glück

Auch in diesem Jahr verloste die „Kronen Zeitung“ dieses Paket erneut. Gewinnerin Karin Morth vom Ammersee in Bayern fiel aus allen Wolken. Und die versammelten Besucher sangen ihr gleich ein Ständchen. Denn Morth feierte gestern auch noch Geburtstag. „Ich freue mich total!“, jubelte die Deutsche. Mit wem sie nächstes Jahr zum Verwöhnprogramm in die Gamsstadt zurückkehrt, ließ sie noch offen: „Da fallen mir ein paar liebe Freundinnen ein.“ Eines steht jedenfalls fest: „Dann feiere ich ja nächstes Jahr wieder Geburtstag in Kitzbühel!“