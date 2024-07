Radfahrer nutzen neuen Fährbetrieb in der Wachau

Schätzungsweise 250 Radler hätten den Fährbetrieb am ersten Tag in Anspruch genommen, berichtet der Fährmann der Schifffahrt Dürnstein. Auch am Dienstag waren zahlreiche Radfahrer auf der Südseite unterwegs, für die die Donaufahrt eine willkommene Abwechslung darstellt.