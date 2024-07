Langersehnte Fähre legt ab Montag in der Wachau ab

Montag legt Fähre ab

Genau sieben Wochen nach dem Unglück ist es nun soweit: Die Fähre wird kommenden Montag am Südufer der Wachau ablegen – genau genommen von der Donaustation Nr. 13 in Aggsbach-Dorf bis zur Betonrampe beim Radlerhof Kienesberger in Aggstein. Im 30-Minuten-Takt wird die Fähre in beide Richtungen täglich von 9 bis 18 Uhr befahren. Fünf bis acht Minuten dauert eine Fahrt, die für Radler und Fußgänger kostenlos ist. Zu Spitzenzeiten, wie an Wochenenden und Feiertagen, wird die Transportleistung hier sogar verdoppelt.