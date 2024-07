Tiroler Trio will bei WorldSkills Gold abräumen

Guter Medaillenspiegel in den vergangenen Jahren

Stefan Moser (tätig bei Novartis in Kundl) tritt bei den Chemielabortechnikern an, während Benjamin Laiminger und Thomas Sojer (beide tätig bei „Der Gärtner Laiminger“ in Hopfgarten) bei den Gartengestaltern ganz oben auf das Podest möchten. Seit Monaten wird das Trio unter der Anleitung von eigenen Coaches vorbereitet.