Österreichs Sommerferien sind vergleichsweise kurz

Das zeigt ein Blick in die EU-Bildungsdatenbank Eurydice. Im Süden haben Kinder und Jugendliche im Sommer tendenziell am längsten frei. In 18 Ländern sind mindestens zehn Wochen unterrichtsfrei. In den meisten Regionen Italiens, in Griechenland, Portugal, Malta und Albanien dauern die Sommerferien zwölf Wochen. Auch in Irland, Lettland und Island hat die unterrichtsfreie Zeit diese Dauer. Teilweise müssen Volksschülerinnen und Volksschüler länger die Schulbank drücken als die Älteren.