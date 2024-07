Sommerliche Aperol Boxen gewinnen

Wenn die Abende länger werden und die Temperaturen steigen, ist es Zeit für unvergessliche Momente und vor allem Summer Sounds mit guten Drinks. In Wien kommen Musik-Fans diesen Sommer voll auf ihre Kosten. Im Rahmen des Wiener Film Festivals öffnet Aperol wieder die Aperol Spritz Piazza. Vis-à-vis vom Burgtheater trifft Musik auf Genuss und schafft Momente, die in Erinnerung bleiben. Die einzigartige Location zieht sowohl Musikliebhaber als auch Genießer an, um bei sommerlichen Drinks gemeinsame Musik-Momente zu erleben. In entspannter Atmosphäre, mit einem Aperol Spritz in der Hand, kann man mit Freunden den Sommer in vollen Zügen genießen.