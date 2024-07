Deutscher Rollstuhlfahrer stirbt an Sturz-Folgen

Die Polizei erklärte am Montag, dass der Deutsche am Sonntag noch in der Klinik im Kempten (D) an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb. Der Mann war am Freitag mit seiner Familie im Kleinwalsertal auf einem gut befestigten Wanderweg unterwegs gewesen, als er plötzlich vom Weg abkam und rund zehn Meter eine Böschung hinabstürzte. Er blieb in einem Bachbett liegen.