Alpinist stürzt bei „Teufelsgrat“ 300 Meter in Tod

Schreckliches Alpindrama am Sonntag in Leutasch im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Kletterer stürzte im Bereich des sogenannten „Teufelsgrates“ mehrere Hundert Meter in den Tod. Nachdem der Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war, schlug seine Ehefrau Alarm. Im Zuge eines Suchfluges wurde dann eine Leiche entdeckt.