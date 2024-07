Ländle-Twins rackern in Klagenfurter Spezialcamp

Tolle Möglichkeiten

Die Teilnehmer am Wörthersee sind bunt gemischt. „Einige Spieler sind seit einigen Jahren in Übersee tätig und darum ist es auch eine gute Chance für diese jungen Athleten sich am österreichischen Markt zu präsentieren“, erklärt der 40-jährige Harand, der als Aktiver unter anderem für den EHC Lustenau tätig war und mit den Red Bulls und dem KAC je zweimal den Meistertitel holte. „Es geht auch nicht nur um den spielerischen Aspekt. Dieses Showcase soll den Cracks die Möglichkeit bieten, sich von ihrer persönlichen Seite zeigen zu können. Trainer und Manager können diese Möglichkeit nutzen, sich von den verschiedenen Charakteren persönlich ein Bild zu machen, denn wie wir wissen, spielt dieser eine der größten Rollen bei der Zusammenstellung ihrer Teams in der heutigen Zeit.“