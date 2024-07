Mädchen (10) übte Autofahren und rammte ein Haus

Die Übungsstunde begann am Samstag gegen 12 Uhr auf dem privaten Feld neben dem Haus der Familie in St. Lorenz. Der 37-Jährige überließ dabei seiner zehnjährigen Tochter den Fahrersitz und nahm selbst am Beifahrersitz Platz. Die siebenjährige Schwester der Lenkerin saß rechts hinten am Rücksitz.