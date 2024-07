Olympia-Feinschliff für Juwel im Burgenland

Auf Einladung von Unternehmer in Neudörfl

Vor den Augen Dutzender Schaulustiger – unter anderem von Sport-Austria-Präsident Hans Niessl – drosch die Linkshänderin in der Freizeitanlage Habeler & Knotzer in Neudörfl die Bälle übers Netz, holte sich auf Einladung von Unternehmer Andreas Binder den letzten Schliff für Olympia. „Ich freue mich riesig. Es ist mir eine Ehre für mein Geburtsland an den Spielen teilzunehmen“, so Sun. Im ehrwürdigen Tennis-Mekka Roland Garros wird Sun, die Tochter einer Chinesin und eines Kroaten, an der Seite von Erin Routliffe im Doppel an den Start gehen. Für ein Antreten im Einzel kam das Wimbledon-Viertelfinale und der damit verbundene Sprung auf Rang 55 der Weltrangliste zu spät.