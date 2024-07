79-Jähriger hält sich mit täglichem Berglauf fit

25 Unterschenkelbrüche

Aber nicht nur das Laufen war schon immer des Weltenbummlers Leidenschaft. „Ich war am Nord- und Südpol, schaffte die Grönlanddurchquerung, habe in China Sechstausender bestiegen und sogar eine Skitour in der Wüste in Namibia hinter mir.“ Doch 2017 änderte sich das Leben für Müller schlagartig. Ein Auto erfasste den Rennweger. „Ich hatte 25 Unterschenkelbrüche, hoffte einfach, dass ich wieder laufen kann.“