16 Jahre Lagerhaft für US-Journalist Gershkovich

Warnung an Reporter

Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Lage im Land aber besonders angespannt. Vertreterinnen und Vertreter westlicher Medien, die aus sogenannten „unfreundlichen Staaten“ kommen, laufen schnell Gefahr, als Spione denunziert zu werden. Es gab bereits offizielle Warnungen, in das für seine Rüstungsindustrie bekannte Jekaterinburg zu reisen – und damit genau an den Ort, an dem Gershkovich recherchiert hatte.