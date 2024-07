Mann nach Messerangriff auf Polizist angeschossen

Beamter am Ohr verletzt

„Als er die Polizei sah, flüchtete der Mann mit einem Messer in der Hand und verletzte bei einer Kehrtwende einen Polizisten am Ohr“, gab eine weitere Polizeiquelle ohne nähere Angaben zum Verletzungsgrad des Polizisten an. Daraufhin habe ein anderer Beamter den Flüchtenden angeschossen.