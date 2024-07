LIVE ab 16 Uhr: Wer gewinnt Quali für Ungarn-GP?

Der Hungaroring hat einen anderen Charakter als die zuletzt befahrenen Strecken in Spielberg und Silverstone. Eine Runde ist eher langsam, es gibt viele enge und kurvige Abschnitte. Monaco ohne die Mauern – so lautet die hin und wieder gehörte Beschreibung. Nichtsdestotrotz hat Dreifach-Champion Max Verstappen in den vergangenen beiden Jahren in Ungarn gewonnen und visiert nun seinen eigenen Hattrick an. Drei Rennen wäre die längste Serie ohne Sieg für Red Bull seit dem Jahr 2021, damals kämpfte Verstappen noch erbittert mit Lewis Hamilton um den Titel.