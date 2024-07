„King‘s Land“: Mikkelsen brilliert als Pionier

Dänische Ländereien, Mitte des 18. Jh.s. Die Aussicht auf einen Adelstitel treibt ihn an: Ludwig Kahlen (Mads Mikkelsen), ehemaliger Hauptmann der königlichen Armee unter Frederick V., ist wild entschlossen, die karge Heide in Jütland, bislang unfruchtbares Ödland, zu kultivieren, urbar zu machen – und sein von allen belächeltes Vorhaben auch noch selbst zu finanzieren. Als Bastard – so lautet auch der dänische Filmtitel „Bastarden“ – eines mutmaßlichen Landedelmanns, wurde Kahlen trotz treuer Dienste nie Anerkennung bei Hofe zuteil.