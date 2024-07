Sex, Gewalt und Rache mit Kristen Stewart

Eine Kleinstadt 1989 in New Mexico. Ein heruntergekommenes männerdominiertes Kaff, in dem die Kriminalität gärt. Lou (Kristen Stewart) jobbt in einem Fitness-Studio und vertickt nebenbei Anabolika. Als die junge Bodybuilderin Jackie (eine Wucht: Katy O’ Brien) dort auftaucht – sie will sich vor einem Muskel-Contest in Las Vegas in Form bringen – brennt sofort die Luft zwischen den beiden Frauen und sie geben der Anziehung nach und werden ein Paar.