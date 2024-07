Wieder forderten Unwetter steirische Einsatzkräfte

Besonders betroffen war diesmal das Gebiet in und rund um Knittelfeld im Murtal. In Seckau war etwa die Straße nach Kobenz am Mittwochabend überschwemmt. In Spielberg wurde durch den Sturm bei einem Pferdestall das Dach abgedeckt. Im Ortszentrum der Ring-Gemeinde kämpften die Florianis gegen das Eindringen der Wassermassen in ein Mehrparteienhaus.