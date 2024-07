Starkregen: Zivilschutzalarm in der Steiermark!

40 Personen in Traboch evakuiert

In Traboch mussten sogar 40 Personen aus zwei Ortsteilen evakuiert werden. „Der Damm des Trabocher Sees drohte zu brechen“, erklärt Riemelmoser. Die Bewohner wurden über Nacht in einer Volksschule untergebracht und konnten am Morgen zurück in ihre Häuser. Zumindest in Traboch konnte nun auch der Zivilschutzalarm aufgehoben werden, heißt es von der Landeswarnzentrale.