Auf Rad von Pkw erfasst: Bub (13) schwer verletzt

Der 66-jährige Pkw-Fahrer war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr am Eckweg in Pöllau unterwegs. Beim Einbiegen kollidierte der Oststeirer mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Der 13-Jährige wurde dabei gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der Bub (ebenfalls aus dem Bezirk Weiz) wurde schwer verletzt und musste von der Rettung ins LKH Graz gebracht werden.