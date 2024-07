Vor Auslosung: ÖFB-Frauen fürchten „Los Slowenien“

Acht mögliche Gegner können es sein, nur einer soll es nicht werden: Österreichs Frauen-Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann hofft darauf, dass in der 1. Playoff-Runde der EM-Qualifikation am Freitag (13 Uhr) in Nyon nicht Slowenien als Gegner gezogen wird.