Chancenlos! Österreich verliert in Deutschland 0:4

Ball wurde immer wieder viel zu schnell verloren

Nach einer Brand-Flanke ging Hanshaw in der Mitte zu zaghaft in den Zweikampf mit Schüller, der Ball landete glücklich bei Bühl, die am schnellsten reagierte und eiskalt einschoss. Es war der 24. Treffer für die Bayern-Stürmerin im 52. Länderspiel. Auch beim zweiten Gegentor war die ÖFB-Abwehr nicht sattelfest. Bei einem Berger-Abschlag verschätzte sich Hanshaw und sprang am Ball vorbei, Brand schnappte sich diesen, zog auf den Strafraum zu, Virginia Kirchberger kam nicht in den Zweikampf und der Schuss ins lange Eck passte genau. Wenn Österreich den Ball hatte, wurde dieser immer wieder viel zu schnell verloren.