Alle Fische tot: „Ich kann es mir nicht anschauen“

Tote Forellen und Seesaiblinge, so weit das Auge reicht, hüfthoch überschwemmte Keller, eine Mure direkt hinter dem Haus: In der Nacht auf Mittwoch brachte ein Unwetter in Kalwang und Mautern in der Steiermark katastrophale Zustände. Die „Krone“ war bei den Aufräumarbeiten vor Ort.