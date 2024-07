Paukenschlag! Southgate nicht mehr England-Trainer

Direkt nach dem EM-Finale am Sonntag in Berlin wollte sich Southgate noch nicht über seine Zukunft als England-Teamchef äußern. „Ich glaube nicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine solche Entscheidung zu treffen“, so der 53-Jährige damals. Kurz zuvor war er mit den „Three Lions“ zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Finale gescheitert.