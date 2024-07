Southgate und die Elfmeter: eine ewige Hass-Liebe

EM-Halbfinale 1996:

Selten hat ein Fußballer für einen verschossenen Elfmeter so viel Prominenz erlangt. Die ersten zehn Schützen in Wembley hatten allesamt getroffen, ehe Southgate an Deutschlands Torhüter Andreas Köpke scheiterte. Der dazu entstandene Radiokommentar „Gareth Southgate, the whole of England is with you“ (Gareth Southgate, ganz England ist mit dir) markiert den Beginn eines bekannten Popsongs. „It‘s coming home“ wird dem Mutterland des Fußballs darin versprochen. Trophäe hat es für England seit der WM 1966 aber immer noch keine gegeben.