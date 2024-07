Southgate nach Final-Frust: „Ist nichts für jetzt“

Gareth Southgate hat seine Zukunft als englischer Nationaltrainer nach dem verlorenen EM-Finale offen gelassen. „Ich glaube nicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine solche Entscheidung zu treffen“, sagte der 53-Jährige im Anschluss an die 1:2-Niederlage am Sonntagabend in Berlin gegen Spanien. „Ich muss mit den richtigen Menschen sprechen. Das ist nichts für jetzt.“