Rimini sucht mit KI nach verlorenen Kindern

Die Lautsprecher für wichtige Durchsagen gibt es in Rimini schon seit 1946. Anfangs waren es nur sieben, inzwischen sind es fast 150. Je nach Dringlichkeit wird auch die Tonlage geändert. Die „Stimme des Strandes“ hat auch einen eigenen Namen: Publiphono. Nach Angaben der Betreiberfirma konnten in all den Jahren bereits mehr als 130.000 Kinder zurück zu den Eltern gebracht werden.