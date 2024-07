Auch Tourismus setzt auf künstliche Intelligenz

Online-Buchung, gute Werbung in den sozialen Medien oder auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Verfassen von maßgeschneiderten Angeboten für Besucher – der Tourismus in Niederösterreich geht mit der Zeit. Freilich birgt alleine die Fülle an Chance, die die Digitalisierung mit sich bringt, auch große Hürden für die Unternehmer. Daher ist es gut, dass sie diesen Schritt nicht alleine gehen müssen.