„Grüne“ Mobilität nimmt in den Städten Fahrt auf

Bäume im Stadtzentrum

Von einer Fachjury in die Wertung nominiert wurden unter anderem die Neugestaltung des Hauptplatzes in Amstetten mit 70 neuen Bäumen und der Stadtwald in Wieselburg. Dort werden 5900 Quadratmeter Grund nahe dem Bahnhof rückgewidmet und zum Erholungsraum.