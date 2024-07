Wiener Architekt Hermann Czech erhält Staatspreis

Brücke im Wiener Stadtpark

Hermann Czech wurde 1936 in Wien geboren. Er studierte Architektur an der Technischen Hochschule und an der Akademie der bildenden Künste Wien. Anschließend hatte er verschiedene Gastprofessuren und Assistenzstellen. Sein architektonisches Werk umfasst unter anderem Planungen, Schul- und Hotelbauten sowie Ausstellungsgestaltungen. Beispiele sind die Blockbebauung an der Wendeanlage der U3 in Wien-Ottakring (1997), das Hotel Messe Wien (2005) und eine Fußgängerbrücke im Wiener Stadtpark.