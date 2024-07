Der große Selbstschwindel vor dem Supermarktregal

Auch in einer Motivanalyse der AMA gaben 48 Prozent – also beinahe jeder Zweite – an, dass ihnen Tierwohl beim Einkauf wichtig ist. Doch die Realität an der Supermarktkasse spricht eine andere Sprache. Der Bio-Anteil bei unserem Fleischkauf beläuft sich auf mickrige vier Prozent. Wenn wir biologische Herstellung wählen, tun wir dies in erster Linie bei Milch und Milchprodukten.