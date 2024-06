„Wir Biobauern müssen für Sonntagsreden herhalten“

Globaler Handel hat Einfluss

Den Getreide-Preis drücken dürfte der globale Wettbewerb, also der Handel mit dem billigeren Ausland. Darin sieht auch Lackner ein Problem: „Ein großer Konzern sagt, er spart sich ein paar Cent, weil er den Weizen nicht in Oberösterreich, sondern in Polen kauft.“ Der 42-Jährige fordert eine durchgehende Herkunftsbezeichnung, um den regionalen Markt zu fördern, und dass öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Spitäler stärker zu Bio-Produkten greifen. „Wir Bio-Bauern müssen für Sonntagsreden herhalten, aber realpolitisch zeigt sich das nicht.“